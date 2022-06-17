الصحة: 48 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تلغى جميع القيود الخاصة بدخول الأجانب لمصر، موضحًا أن هناك انخفاض فى شدة الإصابات بفيروس كورونا، وأن معدلات الوفيات انخفضت، وبناء على دراسات تم اتخاذ القرار.



أضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن قرار ارتداء الكمامة فى المواصلات العالمة، والأماكن المغلقة كما هي، وعلى الجميع الالتزام بها.



وأوضح أن الحصول على لقاح فيروس كورونا، أمر مطلوب، وأن المواطن بعد حصوله على لقاح كورونا، ويصاب بالفيروس ستكون الأعراض بسيطة، أو من الممكن لن يصاب.



وأكد أن من حصل على لقاح فيروس كورونا بشكل كامل:" 36 مليون و 92 ألف و 825 مواطن،" ومن حصل على الجرعة الأولى :" 47 مليون و 672 ألف 182 مواطن".



وأوضح أن مصر وصلت لـ معدلات عالية من تلقيح ضد فيروس كورونا، وأن قرار اللجنة العليا بالسماح بدخول الأجانب جاء بعد أن أصبح الوضع مستقرا، أن معدلات دخول المستشفيات أصبح قليل.



وكشف أن تقرير الخاص بفيروس كورونا كان يتم بشكل يومي، وبعد ذلك بشكل أسبوعي، و الآن لا يوجد تقرير بعدد الإصابات لقلة العدد.



وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار بأن يكون لقاح كورونا بشكل موسمي، أن منظمة الصحة العالمية حتى هذه اللحظة لم توصى بذلك.



