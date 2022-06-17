عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: 48 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تلغى جميع القيود الخاصة بدخول الأجانب لمصر، موضحًا أن هناك انخفاض فى شدة الإصابات بفيروس كورونا، وأن معدلات الوفيات انخفضت، وبناء على دراسات تم اتخاذ القرار.


أضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن قرار ارتداء الكمامة فى المواصلات العالمة، والأماكن المغلقة كما هي، وعلى الجميع الالتزام بها.


وأوضح أن الحصول على لقاح فيروس كورونا، أمر مطلوب، وأن المواطن بعد حصوله على لقاح كورونا، ويصاب بالفيروس ستكون الأعراض بسيطة، أو من الممكن لن يصاب.


وأكد أن من حصل على لقاح فيروس كورونا بشكل كامل:"  36 مليون و 92 ألف و 825 مواطن،" ومن حصل على الجرعة الأولى :" 47 مليون و 672 ألف 182 مواطن".


وأوضح أن مصر وصلت لـ معدلات عالية من تلقيح ضد فيروس كورونا، وأن قرار اللجنة العليا بالسماح بدخول الأجانب جاء بعد أن أصبح الوضع مستقرا، أن معدلات دخول المستشفيات أصبح قليل.


وكشف أن تقرير الخاص بفيروس كورونا كان يتم بشكل يومي، وبعد ذلك بشكل أسبوعي، و الآن لا يوجد تقرير بعدد الإصابات لقلة العدد.


وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار بأن يكون لقاح كورونا بشكل موسمي، أن منظمة الصحة العالمية حتى هذه اللحظة لم توصى بذلك.


 

وزارة الصحة الصحة كورونا فيروس كورونا جابر القرموطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

حازم إمام عن أزمة خطاب الكاف:الخطأ وارد ولم نقصد نادي معين..فيديو

أوكرانيا تهدد بقصف جسر يربط القرم بروسيا

محكمة في روسيا تغرم جوجل 260 ألف دولار

دعاء المعجزات والمستحيلات .. لتحقيق الأمنيات بسرعة

حازم إمام عن عودة كيروش : لم يعط جوابا صريحا بالرفض وكوبر في الصورة

تسريب مياه على الركاب.. طائرة بريطانية تثير الذعر في مطار واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ