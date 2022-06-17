شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على الإخواني الهارب بهجت صابر، وذلك بعدما تقدمت عدة سيدات بشكوى للشرطة ضده تتهمن إياه بتوجيه شتائم وسب قذف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة القبض على الإخواني الهارب أثناء قيامه ببث مباشر، وحدث اشتباك لفظي بينه وبين سيدات وقام بتوجيه شتائم وسباب بألفاظ نابية.

وعلى إثر ذلك، تحركت شرطة نيويورك نحو المكان الذي يبث منه الإخواني الهارب فيديوهاته التحريضية بالمدينة، وألقت القبض عليه.

إلا أنه دخل في نوبة هيستيرية شديدة وطفق يزعم متحدثًا بالإنجليزية، إن إلقاء القبض عليه ينافي الحقوق والحريات، إلا أن الحقيقة أنه وجه شتائم للسيدات، لكن أفراد الشرطة واصلوا اقتياده إلى القسم.

كما علم "صدى البلد" أن شرطة نيويورك تجري الآن تحقيقات مع صابر إثر شكوى التحرش، والتي في حالة ثبتت ضده قد تدخله السجن إلى سنوات.

ويرفض موقع صدى البلد نشر الفيديو سبب الواقعة لاحتواءه على ألفاظ خادشة للحياء، مكتفيًا بعرض لقطات القبض عليه.



