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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محمود عزت وبديع .. تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المنصة

محمود عزت
محمود عزت

قررت الدائرة الأولي، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما أخرين من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 4 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية شنودة فوزي.

 قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

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