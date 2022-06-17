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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس اليوم الجمعة 17-6-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-6- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد تشهد اليوم طقس معتدلا، مؤكدة أن اليوميين الماضيين نشهد جو جميل، وهناك شبورة كثيفة وعلى الجميع توخي الحذر، بسبب حرارة الجو.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استقرارا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:


 القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34

 شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 34

 طنطا الصغرى 21 والعظمى 34

 دمنهور الصغرى 21 والعظمى 32

 الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 28

 مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

 بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 30
 

دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34
 

درجات الحرارة طقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد

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