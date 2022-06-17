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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الريال السعودي بـ 5 جنيهات.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 17-6-2022

الريال السعودى
الريال السعودى

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الجمعة 17- 6 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.

 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.87 جنيه للبيع، و18.70 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 20.59 جنيه للبيع و19.51 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.98 جنيه للبيع و22.88 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 61.28 جنيه للبيع 60.87  جنيه للشراء.

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية سعر الدولار الدولار سعر الدولار اليوم

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