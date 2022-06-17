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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بكلًا من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر إنطلاقها يوم الأثنين الموافق 20 يونيو الجاري وتنتهي 21 يوليو 2022.

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وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال الإمتحانات من خلال سرعة الإنتهاء من تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر وكذلك الإنتهاء من تجهيز الإستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الإمتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.


كما ناقش محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لبروتكول التعاون مع مديرية الأمن لضمان كافة اجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات وكذا مناقشة بروتكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والتأمين الصحي والكهرباء لتوفير المتطلبات "كل في اختصاصه" موجها بضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.


وأكد محافظ أسيوط  على ضرورة  الإتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم وغرفة الازمات والعمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانات.


وأوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية مشيدًا بدعم محافظ أسيوط للعملية التعليمية بالمحافظة بشكل عام وإشرافه ومتابعته اللحظية لخطة الاستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة بشكل خاص مضيفا  أنه تم تجهيز  كافة الأماكن لاستخدامها كاستراحات وقربية من لجان السير وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.

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