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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. وائل كفوري يحيي حفلا جماهيريا في قطر

وائل كفوري
وائل كفوري

يحيي اليوم الجمعة ؛ المطرب وائل كفوري حفلا غنائيا  بقطر، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان وائل كفوري قد تألق مؤخرا  فى حفل غنائى طربى ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة وسط آلاف من الحضور رغم الأجواء الباردة، على مسرح أبو بكر سالم.

وشارك جمهور وائل كفوري العديد من الصور والفيديوهات من الحفل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من فقرات الحفل الذي غنى فيه عدد من أشهر أعماله منها “كلننا مننجر”، و"بيحن"، والبنت القوية وغيرها.


أنغام ووائل كفوري:

من جانب آخر، كشفت الفنانة أنغام عن كواليس التحضير لدويتو أغنية "برضه بتوحشني" مع الفنان وائل كفوري، وذلك في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، منذ أيام، مع وائل منصور وزهرة رامي.


وقالت أنغام إن أغنية "برضه بتوحشني" كانت فكرة تم الاتفاق عليها في سهرة بمنزل المستشار ترك آل الشيخ "أبو ناصر"، وبحضور عدد من الموسيقيين وشخصيات فنية  فجأة دون اتفاق مسبق.

وأوضحت أنغام أنها غنت "سألوني سألوني" للفنان وائل كفوري أثناء الجلسة الفنية داخل منزل "أبو ناصر"، وشاركها الفنان اللبناني الغناء فأثنى الجميع على الكيمياء المتداولة بينهما واقترحوا فكرة الدويتو الغنائي.

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