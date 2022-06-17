قوافل طبية لبنك الشفاء المصري بدراو وأسوان 20 يونيو الجاري

قالت الدكتورة نعمات ميسرة مدير إدارة القوافل الطبية لبنك الشفاء المصرى بأنه بالتنسيق مع محافظة أسوان برعاية المحافظ اللواء أشرف عطية ، ومبادرة " الناس لبعضهم " سيتم تنظيم قافلة طبية في الفترة من 20 إلى 23 يونيو الجارى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء من المرضى بتوفير الخدمات الجماهيرية مجاناً.

وأشارت نعمات ميسرة بأن القافلة ستضم تخصصات الباطنة ، والأطفال، والجلدية، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة بإشراف من كبار الاستشاريين والأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى أطقم التمريض والإداريين.

واقرأ أيضاً :

وأوضحت بأن القافلة ستشمل تقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية سواء الكشوفات ، أو التحاليل والأشعة ، أوالعمليات الجراحية مع إجراء العمليات لعلاج أمراض العيون المختلفة ، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء 20 ، 21 يونيو بقصر ثقافة دراو ، فيما ستكون بمركز شباب بدر بمدينة أسوان يومى الأربعاء والخميس 22 ، و23 يونيو.

ومن جانبها أضافت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان بأن مبادرة " الناس لبعضهم " في نفس الوقت تساهم بشكل مباشر فى توقيع الكشف الطبى على المرضى فى كافه التخصصات، بجانب إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مع صرف روشتات شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة.

وتابعت بأن ذلك يتوازى مع توفير الأجهزة التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى ، وأجهزه شلل الأطفال ، علاوة على توفير سراير ومراتب للأطفال المصابين بالشلل الرباعى ، فضلاً عن تجهيز العرائس حيث تم التنسيق مع مستشفيات جامعة أسوان والمجتمع المدنى ورجال الأعمال وأهل الخير لتنفيذ كل ذلك على الوجه الأكمل.

هذا فيما أشار الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه وفقاً لتعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام أطباء المجازر بالمديرية وهم الدكتورة أسماء سلامة ، والدكتورة ريم إسماعيل ، وأيضاً كل من الدكتور محمد حمدى ، والدكتور صلاح أحمد بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك ، ومختلف الجهات المعنية على مدار 4 أيام بتنفيذ حملات تفتيش مكبرة على محلات الأسماك وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق مدينتى أسوان ودراو .

وأوضح أحمد صالح بأن هذه الحملات نجحت فى ضبط 32 كجم من اللحوم البقرى والضأن بمركز دراو ، بجانب ضبط 69 كجم لحوم مذبوجحة خارج المجازر الرسمية بنصر النوبة ، بالإضافة إلى ضبط 25 كجم من الدواجن واللحم المفروم بمنطقة حى المحمودية ، وكذا ضبط 25 كم من اللحوم المصنعة والكبدة والرنجة والدواجن بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة .