تعرف على شروط التقديم للتعليم المزدوج في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان "إدارة التعليم المزدوج" عن قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي “2021-2022” للالتحاق بنظام التعليم والتدريب المزدوج للعام الجديد.

وتابعت في بيانها تفاصيل القبول للمساهمة في تمكين أولياء الأمور والطلاب من معرفة إجراءات الالتحاق بهذا النظام، وحددت مديرية التربية والتعليم عدد من الشروط التي لابد من توافرها في الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالمدارس وجاءت كالتالي:

وأقرأ أيضاً:

1- الحصول على الحد الأدنى من المجموع المعتمد بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022.

2- التسجيل على منصة التقديم التى سوف يعلن عنها من قبل الوزارة.

3- اجتياز الاختبار الإلكتروني على منصة التقديم، واختبار اللياقة البدنية والكشف الطبى لممارسة المهنة أو التخصص المراد الالتحاق به.

4- يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسي المتقدم فيه.

5- لا تقبل التحويلات للطلبة الراسبين بالصف الأول، ولا تقبل الإعدادية بخلاف الإعدادية العامة.

6- اجتياز المقابلات الشخصية التى يتم عقدها بالتنسيق مع الوزارة والمديريات والشركات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسوان أنه لا يشترط لأحقية الطالب فى الالتحاق بهذا النظام أن يكون محقق الحد الأدنى للمجموع، ولكن الحد الأدنى هو مرحلة من مراحل التقديم فقط. والالتحاق بمدارس التعليم المزدوج يكون بعد اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بأسوان خلال بيانها أن التعليم بمدارس التعليم المزدوج مميز يكسبك الخبرة العملية والعلمية المناسبة لسوق العمل المحلية و الدولية.

وفى سياق متصل، تضمن إعلان مديرية التربية والتعليم بأسوان عن قبول الدفعة الجديدة تحديد أسماء المدارس والتخصصات ونوعية الطلاب.

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن توجيهاته الخاصة بإلغاء القبول والالتحاق بمدارس التمريض بدءاً من العام الدراسي القادم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لمدة ٣ سنوات جاءت بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية، كما أن ذلك القرار يهدف في المقام الأول إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أداء مهنة التمريض بالجودة المطلوبة.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بالنقل أو تعديل المسار التعليمي لأي طالب أو طالبة من المدارس الفنية بأنواعها المختلفة لمدارس التمريض.

وناشد محافظ أسوان الأهالي والأسر بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تشكك في إلغاء القبول بمدارس التمريض ، أو محاولات بعض النصابين جمع أموال من بعض البسطاء مقابل حصولهم على أي استثناءات لدخول مدارس التمريض.