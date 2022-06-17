فرعون صغير.. بايرن ميونخ يشيد بأداء الحارس المصري مروان صلاح

أشاد نادي بايرن ميونخ الألماني، بالقدرات الفنية للحارس المصري مروان صلاح ناشئ النادي الأهلي السابق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ مروان صلاح من التدريبات، وعلق: "عمل رائع من الفرعون الصغير مروان صلاح".

ويقضي مروان صلاح صاحب الـ 18 عاما فترة معايشة في نادي بايرن ميونخ، ويأمل الحارس المصري في الانضمام إلى صفوف العملاق البافاري.

وكان مروان صلاح انضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الثامنة، لكن بعد دمج مواليد 2003 و 2004 “مؤخرا”، استغنى الأهلي على 5 حراس من أصل 8، وكان مروان ضمن الراحلين، لينضم الحارس إلى سموحة.

ومن المقرر أن يعلن بايرن ميونخ، عقب انتهاء فترة المعايشة لنحو 20 موهبة حول العالم، عن اختيار من 6 لـ 8 مواهب للانضمام إلى أكاديمية بايرن ميونخ، بينما سيتم تسويق باقي المواهب في أوروبا.

مؤتمر صحفي عقب العودة إلى مصر:

وقال مروان صلاح في تصريح سابق لـ “صدى البلد”:" سأعقد مؤتمرا صحفيا في مصر عقب انتهاء فترة المعايشة لكشف كواليس الرحلة".