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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء وخيانة وحبس .. غادة إبراهيم تفتح دولاب أسرارها على الهواء ..فيديو

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

حلت الفنانة غادة إبراهيم، ضيفة على قناة النهار، وكشفت تفاصيل ما حدث فى جنازة الفنان الراحل سمير صبري، وبكت على الهواء، أثناء الحديث عن تعرضها للظلم، وحبسها لمدة 3 أشهر.

نوبة بكاء هيستيرية من غادة إبراهيم أثناء الحديث عن حبسها بسبب شقة

 

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تعمل فى المجال الفني منذ 20 عامًا، موضحة أنها بدأت مع الفنانة غادة عادل و ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أن بدايتها كانت عبارة عن إعلانات للشعر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " نص الكلام" المذاع على قناة النهار، أنها حصلت على جوائز كثيرة من مهرجانات، منها أفضل ممثلة فى مهرجان الإسكندرية، وجوائز من وزارة الثقافة.

وتحدث عن فترة حبسها، وقالت أن نقابة المهن التمثيلية وقفت بجوارها طوال الوقت ولم تتخل عنها، و الدكتور أشرف زكي، تواصل مع محامى النقابة للحضور معها.

وأكدت غادة إبراهيم أنها لم تسجن، ولكنها كانت على ذمة قضية،  وظلت فى القسم لمدة 3 أشهر ومروا عليها كأنهم 30 عامًا.

غادة إبراهيم: مش هسامح إلهام شاهين لآخر يوم في عمري.. وأنا مظلومة

 علقت الفنانة غادة إبراهيم، على ما حدث بجنازة الفنان الراحل سمير صبري، وخلافها مع الفنانة إلهام شاهين، وقال إنها لا تبحث عن ترند كما يقول البعض، مؤكدة: "أنا لو عايزة ترند عندي حاجات كتيرة تقلب الدنيا بس مش هقول عليها، ولو عايز ترند هظهر وأنا لابسة عباية وكنت صائمة و بدون مكياج، ولا أى حاجة كده".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "نص الكلام" المذاع على قناة النهار، أنها لن تسامح إلهام شاهين حتى آخر يوم فى حياتها، مؤكدة أنها تريد المشكلات لها بشكل مستمر.

وعلقت على تصريحات الراقصة الاستعراضية دينا، بشأن ما حدث معها فى جنازة الفنان الراحل سمير صبري، وقالت علاقتي بدينا طيبة، مؤكدة :" لن أبحث عن الترند، و لا أثير الجدل كما قالت دينا".

وتابعت أن دينا ليست شاهدة على الواقعة، مؤكدة أنها وقفت مع دينا قبل الواقعة ودينا وجهت سؤال لي :" هتروحي اسكندرية وقولت لها لا لسه جاية من الإسكندرية.. بس مكنتش أعرف أن فى باص من النقابة رايح اسكندرية".

وأوضحت أن "مش زعلانة من دينا، وانا بحبها، وكنت حريصة على حضور حفلات دينا، وكنت حريصة على النزول من الإسكندرية لـ القاهرة من أجل دينا".

غادة إبراهيم: زوجي خانني بسبب فنانة معروفة

 

انهارت الفنانة غادة إبراهيم، على الهواء، وظلت تبكى لفترة طويلة وقالت "لن أسامح فنانتين تسببتا فى مشكلات كثيرة لي، وآخرها ما حدث بجنازة الفنان الراحل سمير صبري".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "نص الكلام" المذاع على قناة النهار، أنها سامحت زوجها الذى خانها، لكن لن تسامح فنانتين تسببتا فى كوارث كثيرة.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص لا يتركونها فى حالها، وطوال الوقت يبحثون عن مشكلات لها، وأكدت أن هناك فنانة معروفة السبب فى خيانة زوجها له.

غادة إبراهيم تكذب دينا: لم أتصل بها قبل جنازة سمير صبري


 قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تقابلت مع الراقصة الاستعراضية دينا، مرة واحدة فى المسجد بـ جنازة الفنان الراحل سمير صبري، وأثناء تواجد الفنانة ليلى علوي، وفيفي عبده و نادية الجندي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "نص الكلام" المذاع على قناة النهار، أنها لم تتصل بـ دينا قبل جنازة الراحل سمير صبري كما قالت فى تصريحات تلفزيونية.

وأكدت غادة إبراهيم، أن دينا ليست شاهدة على الواقعة، مؤكدة أنها وقفت مع دينا قبل الواقعة ودينا وجهت سؤال لي :" هتروحي اسكندرية وقولت لها لا لسه وصلة من الإسكندرية.. بس ماكنتش أعرف أن فى باص من النقابة رايح اسكندرية".

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