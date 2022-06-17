توقف الإنتاج نهائيا .. شركة مياه غازية شهيرة تعلن انسحابها من روسيا

أعلنت شركة مياه غازية شهيرة متعددة الجنسيات، أنها تبيع مخزونها الأخير وتستعد للانسحاب من السوق الروسي بشكل نهائي.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أعلنت الشركة انسحابها الرسمي من السوق الروسية وأنها حاليًا تنهي مبيعات المنتجات الموجودة.

أصدرت الشركة بيانًا يوم الخميس قالت فيه إنها لن تنتج أو تبيع أيا من منتجاتها أو ماركات أخرى تابعة لشركة إنتاجها في روسيا".

وأعلنت شركة المشروبات الغازية الأمريكية العملاقة عن خطط لتعليق أعمالها في روسيا في مارس ، لتنضم إلى العلامات التجارية الغربية الشهيرة الأخرى التي أعلنت الانسحاب من روسيا، وسط عقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا.

فيما أعلنت شركة مياه غازية أخرى في وقت سابق، وقف مبيعات مشروباتها المتعددة في روسيا.

وكانت الشركة أول علامة تجارية أمريكية تنسحب من الاتحاد السوفيتي في عام 1974، وتدير الشركة حاليا 10 مصانع في روسيا لإنتاج المشروبات الغازية بجانب علامات تجارية محلية أخرى.

ولم توضح الشركة الأمريكية بعد ما إذا كانت علاماتها التجارية التي تتخذ من روسيا مقراً لها سيتم بيعها أم إنهاء وجودها في روسيا.