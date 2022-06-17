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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير اليابان بالقاهرة : 50 مدرسة ابتدائي تابعة لنا موجودة بمصر

السفير اليابانى بالقاهرة
السفير اليابانى بالقاهرة

قال السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني في مصر، إنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016 تم الاتفاق على تدعيم وزيادة التعاون بين مصر واليابان في المجال العلمي، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بالمدارس الابتدائية فهناك 50 مدرسة يابانية موجودة حاليا على أرض مصر.

وأضاف «هيروشي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المدارس اليابانية في مصر يقوم فيها الطلبة بالتعلم تبعا للطريقة التعليمية اليابانية ويستطيع الطلاب بأنفسهم أن يحكموا على المناهج ويقوموا بتقييمها.

وأوضح أن بلاده تلاحظ وتراقب التطور الكبير الذي حدث من قبل مصر في المجال العلمي، «شاهدت واطلعت على الطريقة التي يتعلم بها الطلاب في مصر بتلك المدارس، وكنت منبهرا بهذه الطريقة والأسلوب، حيث أن الطلاب يتمتعون بالذكاء الكبير والقدرة على التأمل، ومنخرطين بشكل جيد في مناهجهم التعليمية، ويستطيعون تحقيق نتائج جيدة فيما يتعلق بالبحث العلمي».

واستطرد: «أنا واثق ومتأكد من القدرات العلمية والبحثية التي يتمتع بها المصريون، واليابان تسعد دائما بالمشاركة في هذا الشأن، وحدث في مصر تطورا كبيرا في مجال البنية الأساسية والطرق والمشروعات الكبيرة، وهو الأمر الذي سيخدم مصر بشكل كبير، ويؤصل علاقات التعاون بين مصر واليابان».

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