رئيس مجلس النواب: لدينا معارضة قوية ودائما أعطيهم الاهتمام في المناقشات.. فيديو

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إننا لدينا معارضة قوية ودائما ما أعطيهم الاهتمام الأكبر في المناقشات.



وأضاف “جبالي”، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”،: “ذكرت ذلك كثيرا وصقف أعضاء المعارضة، ولدينا معارضة قوية لأن الأصوات التي تقول المعارضة قليلة في المجلس هذا قول باطل يراد به باطل”، موضحا: “لدينا حزب الوفد العريض يمثل اليمين المصري ولدينا حزب التجمع يمثل اليسار المصري”.

وأكد: “تحقيق مصلحة المواطن المصري هو الهدف الأول والأخير لمجلس النواب”، لافتا: “طريقة تطيبق وإنفاذ الديمقراطية تختلف من دولة لأخرى”.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،: “الديمقراطية الحالية في مصر هي الشكل المثالي الذي يتفق مع التجربة المصرية”.