لا تسهر ليلة الامتحان.. نصائح ذهبية من هاني الناظر لطلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عدة نصائح لليلة لطلاب الثانوية العامة.

وقال هاني الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه هناك عدة أمور يجب الهدر منها للطلاب في ليلة الامتحان، مضيفا انه :"لازم ينام الطالب بدري، ومافيش حاجة اسمها سهر ليلة الامتحان".

وتابع إنه الوقت المناسب للمذاكرة هو قبل الامتحان بوقت كافي، وليلة الامتحان للمراجعة الخفيفة.

ووجه الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، حديثه للطلاب، قائلا '" ادخل الكلية اللي انت عايزها، واللي تحبها وترتاح فيها".