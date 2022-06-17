نصائح من أوائل الثانوية العامة السابقين لطلاب امتحانات يونيو 2022 | فيديو

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة مع أوائل الثانوية العامة السابقين.

وخلال الفقرة، قالت عهد مصطفى الأولى في الثانوية العامة عام ٢٠٢١، إن مجهود الدراسة في الثانوية العامة عباره عن مجهود 11 شهرا لنأخذ النتيجة في يوم واحد بمعنى لا يوجد نتيجة وقتيه فيجب على الطلبة وصول هذا اليقين لعقولهم لكي يستطيعوا أن يواصلوا مجهودهم لكي يصلوا لأهدافهم.

ومن جانبها قالت فريده مؤمن الأولى على الثانوية العامة عام ٢٠٢١، في برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دي إم سي؛ أنها تحب المذاكرة في جو الهدوء حتى وإن تواجد والديها بجانبها لأن وجودهم يشعرها بالأمان والاطمئنان ؛ مضيفه أن العوامل النفسية تساعد على توجيه العقل وتحصيل المعلومات بشكل أفضل.

https://fb.watch/dIuUkf5fA3/