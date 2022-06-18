تعرف على الأسعار الجديدة لـ هيونداي بايون موديل 2022 .. صور

ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية اسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، وقدرت هذه الزيادة السعرية بنسبة بقيمة بلغت 10 الاف جنيه.

هيونداي بايون موديل 2022

تظهر السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4180 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1551 مم، و 1500 مم للارتفاع، مع مساحة للتخزين تتسع إلى 411 لترًا، مع واجهة امامية تضم مصابيح نحيفة وحادة المظهر، بالاضافة إلى مصابيح اخرى على جانبي الصادم الأمامي، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود.

هيونداي بايون موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي بايون موديل 2022 جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 17 بوصة، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا، وحزمة من وسائل الرفاهية والتحكم باختلاف الفئات المقدمة.

هيونداي بايون موديل 2022

وتستمد السيارة هيونداي بايون موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1400 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، متصل بعبلة تروس أوتوماتيكي تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات تتكون من 6 سرعات.

هيونداي بايون موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الاولى هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 400 ألف جنيه بدلًا من 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 425 ألف جنيه بدلًا من 415 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.