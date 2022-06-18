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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان رسلان: وزارة التعليم حولت مواد الثانوية العامة إلى ملخصات

صدى البلد

أكدت ايمان رسلان، الكاتبة المتخصصة في شئون التعليم، أن طلاب الثانوية العامة تدربوا على امتحان الكتاب المفتوح لكن وزارة التعليم تراجعت عن هذا النظام، موضحة أن التعليم غيرت نظام امتحانات الثانوية العامة من الكتاب المفتوح إلى كتاب المفاهيم.

وأوضحت إيمان رسلان، في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن وزارة التربية والتعليم حولت الثانوية العامة من مواد تعليمية إلى ملخصات بنظام كتاب "المفاهيم"، مؤكدة عدم وجود أي تعديل فى مناهج التعليم بالثانوية العامة.

وأشارت إيمان رسلان، إلى أن هناك افتعال أزمات في الثانوية العامة وامتحانات الثانوية هذا العام ستكون ورقيا وسيتم تصحيحها الكترونيا، قائلة: "آن الأوان لمشروع قومي للتعليم في مصر وكتاب المفاهيم بالثانوية بمثابة افتعال للأزمات".
 

امتحانات الثانوية القاهرة والناس امتحانات الثانوية العامة حديث القاهرة إبراهيم عيسى الثانوية العامة

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