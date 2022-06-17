أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

في واقعة مؤسفة حدثت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة بمنطقة الظاهر، بانهيار عقار الوايلي مكون من 5 طوابق وراح ضحيته 6 أشخاص من عدة أسر كانت تقطن بالعقار المنهار.

والتقى صدى البلد عم أحمد الذي قال، أنه يؤجر محل أسفل العقار للحدايد والبويات، وإنه قبل الانهيار بربع ساعة أو 10 دقائق غادر المحل وعاد لمنزله، وإنه لم يذهب بعيدا حتى أخبروه بانهيار العقار.

وأضاف أن العقار عمره 100 سنة وتم عمل أكثر من مرة إصلاحات وترميمات، وهو عمره كده، ومنذ شهرين عرضوا ترميم العقار من جديد وذهبوا إلى مكتب هندسي استشاري، الذي طلب 20 ألف جنيه، وأن ذلك المبلغ كبير على السكان لأنهم ناس على قد حالها، ويقطن به 6 أسر.

وأكد أن السكان منذ 30 عام يسكنون بذلك العقار، أن شقيقين لصاحب العقار ماتوا أثناء الانهيار، وأن صاحب المنزل كان بأسرته عند أهل زوجته، وأن ربنا أراد أن ينجوا بحياتهم.

وأوضح أن كل القاطنين في العقار يعتبروا أهل واحد وأن المشكلة الوحيدة التى كانت تقف أمام ترميم المنزل هي الأموال، وأن العقارات المجاورة للعقار المنهار لا يعلم مصيرهم أحد".

وأكد أن العقار المنهار به طابقين تم إنشائهم بالحديد المسلح أعلى البيت صدر بجقهم قرار إزالة وهم السبب في الانهيار بسبب ثقلهم على المنزل، وأن المياه أيضا أحد الأسباب.

وأضاف أن الدكان الخاص به يعمل إلى حد ما بشكل جيد وأن ربنا يرزقه طوال اليوم للإنفاق على أسرته، ويعمل بها 60 سنة وورثها عن والده، مضيفا بأن والده توفي منذ سنة وأن اليوم والده مات على حد قوله بسبب انهيار المحل الخاص به.

وأكد أن لديه 3 أشقاء ويقطن مع أسرته في شقة ورثها عن والدها، ولديه بنتين وولد، وأحد البنتين منفصلة عن زوجها والأخرى مازالت متزوجة، والأبن لديه مرض عقلي وسعمره 43 سنة ويمكث في البيت دائما مع زوجته.

وأوضح أنه يتقاضى معاش يبلغ 1300 جنيه ينفقهم على أبناءه لمدة 10 أيام فقط، وأنه يتمني الحصول على محل وبعض البضاعة للإنفاق على أسرته من أرباحها، ويتمنى بأن يتم استخراج الفيبزا الخاصة به داخل المحل.

وتمني عم أحمد بأن يرزقه الله ويقوم بالحج والوفاة عند رسول الله في السعودية ، ويتمنى أن يرى أبناءه في أفضل حال، وأنه يعاني من انسداد شريان رئيس للقلب في قدمه يتسبب في انفجاره أكثر من مرة وطلبوا منه البتر لكنه رفض ذلك ويتم عمل غيرات جراحية عليه كل يومين.

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كما إلتقى صدى البلد، أحد شهود العيان ويدعى محمد مصطفى، الذي قال إنه يقطن في الطابق الأخير من العقار المنهار بصحبة زوجته ونجلته وعد، وأخيه وأسرته أيضا، والبيت ده منذ حدوث الزلزال حدثت به شروخ كبيرة، وقاموا بجمع الأموال فيما بينهم وتم ترميمه، ومنذ 5 سنوات جاء صاحب المنزل وقال لابد من ترميم البيت مرة أخرى، وجمعوا من كل أسرة 6 ألاف جنيه وتم عمل بعض الإصلاحات به وكانت عبارة عن تكسيرات وشروخ به من السطح وحتى الأسفل وتم تصليحه.

وأضاف شاهد العيان إنه من حوالى سنتين سقطت بلكون وحائط من المنزل، وطلبوا تنكيسه وتجديده، واتفقوا على جمع 40 ألف جنيه من كل أسرة، وتم الموافقة على ذلك، وطلبوا مكتب استشاري ومقاول لعمل ذلك إلا أن المحافظة أخبرتهم لابد من أخذ رأى هيئة الآثار قبل عمل ذلك، وأخبرتهم هيئة الأثار بأنه منزل أثري وسيتم ترميمه من الخارج عل حساب الآثار، ومن الداخل على حساب الأهالي ولم يتم تنفيذ ذلك".

وأوضح: أنه بالأمس كان يوجد حالة وفاة بالحارة جوار العقار المنهار وكان يجلس بصحبة زوجة أخيه وأولاده ونجلته، وذهبوا للعزاء في حالة الوفاة، وبعد ساعة سمع طرقعة فى سقف الشقة التي يسكن بها وعلم في ذلك الوقت بان البيت ينهار، وهرول للنزول لإبلاغ السكان حول ذلك وأن الشرخ في المنزل توسع أكثر من الأول، وشقيق صاحب البيت أسفل العقار يصرخ البيت بيقع البيت بيقع، والناس كلها كانت نايمة وصحيوا".

وأضاف أنه ذهب لفرن العيش لجلب 5 أرغفة عيش، وعند عودتها كان البيت انهار بالكامل، وأن ليس في اعتقاده أن ذلك المنزل سينهار المنزل، و4 أسر يقطنون بذلك العقار وهم أسامة صاحب البيت وهو وأسرته مكونة من نجلته وعد وزوجته، وبهاء وهشام أشقاء صاحب البيت وأبو سمرة ومراته ولديه ولد وبنت، وبنته نجت من الحادث والتلاته ماتوا على السلم، وتوفى 6 اشخاص في ذلك الانهيار.

وأوضح أن الذين نجوا من ذلك الانهيار هو ونجلته التى كانت عند شقيقته، وزوجته التى ذهبت لشقيقتها بسبب إجراءها عملية جراحية، وأسرة شقيقه وأولاده الذين ذهبوا للعزاء، ونجي شخص يدعي ذكي بسبب ذهابه لصلاة الفجر، وسيدة تدعى سومة التى هربت من الانهيار وعندما تذكرت شقيقها في شقته ذهبت إليه لينهار عليها المنزل وشقيقها ذكي ينجو من الانهيار بسبب ذهابه لصلاة الفجر.

وأكد أنه حتى الأن لم يتم عمل شىء لهم، وينتظرون قرارات لجنة المحافظة التى ستأتي منذ صباح الغد، مضيفا بأنه ليس لديه أى طلبات ولا يمتلك أى معاش وأن من يقوم برعايته هم أشقائه الذين يعولنه وأسرته.

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