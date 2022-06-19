حوار| مدير الإسكان بالشرقية: نتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي داخل القري الأكثر إحتياجا.. ونفق عرابي يدخل الخدمة في أكتوبر المقبل

نعمل علي توفير سكن مناسب لجميع المواطنين

تم الإنتهاء من نفق ههيا وجاري الانتهاء من نفقي عرابي وأبو كبير

إنشاء برج التحرير بالزقازيق بتكلفة 54 مليون جنيه

لدينا 6 مشاريع في قري حياة كريمة بالحسينية وجاري العمل بهم.

مديرية الإسكان الإجتماعي بمحافظة الشرقية تولي أهمية خاصة لتوفير سكن مناسب لجميع المواطنين من أبناء محافظة الشرقية بمساحات وأسعار تناسب جيمع المواطنين بالإضافة إلي حرص المديرية علي إنشاء عدد من الأنفاق بالمحافظة ومن المقرر الإنتهاء من مشروع نفق عرابي خلال شهر أكتوبر المقبل والتسليم خلال أعياد المحافظة..

بهذة الكلمات أكد العميد مهندس محمد محفوظ النجار مدير مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية خلال حواره مع موقع صدي البلد ..وإلي نص الحوار..

في البداية ماهو دور مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية؟

مديريات الإسكان بجميع محافظات الجمهورية توفير الإسكان الإجتماعي للمواطنين بأسعار ومساحات تناسب الجميع بالإضافة الي إنشاء الأنفاق والمساهمة في مد الطرق للعمارات السكنية والتي يجري إنشائها والمساهمة في إقامة العديد من المشاريع في المبادرة الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ماهي مشاريع الأنفاق التي يجري تنفيذها بمحافظة الشرقية؟

هناك العديد من المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع الأنفاق ومنها داخل مدينة الزقازيق نفق عرابي والذي من المقرر ان يربط شرق مدينة الزقازيق وغربها وهو مشروع قومي كبير جدا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 150 مليون ومن المتوقع إفتتاحة خلال شهر 9 القادم وجاري تخطيط تطوير الميدان وتتم تلك الأعمال بمتابعة دقيقة من الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية والذي يقوم بجولات مستمرة لمتابعة اعمال التنفيذ..

بالإضافة الي نفق مدينة ههيا والذي تم الإنتهاء منه بالفعل وتم تسليمه خلال الأسبوع الماضي وجاري تلافي أي ملاحظات أو أخطاء تمهيدا لإفتتاحه رسميا أمام المواطنين.

كما أنه يجري الأن تنفيذ نفق بمدينة أبوكبير وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 90% وجاري العمل به علي قدم وساق لخدمة المواطنين في كل مكان داخل المحافظة.

ماهي المشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان؟

بالفعل هناك عدد من المشاريع الجاري إنشائها وتطوير الخدمة الصحية بالتعاون مع جميعة الأورمان ومنها مستشفي السعديين المركزي وتم الإنتهاء من إنشاء 56 وحدة غسيل كلوي بالمستشفي وبالفعل تم تسليم المرحلة الأولي بالإضافة الي تطوير حضانات الأطفال بواقع 35 حضانة وجاري العمل علي قدم وساق ومن المقرر الإنتهاء خلال شهر ديسمبر المقبل وجاري العمل ايضا علي إنشاء محطة لمعالجة المياة وبلعت تلك التكلفة حالي 17 مليون جنية مقسمين الي 10 مليون للأجهزة الطبية و7 ملايين لأعمال الإنشاءات.

حياة كريمة..ماهي المشاريع التي شاركت بها مديرية الإسكان وما هي نسبة التنفيذ؟

تلقينا التكليف منذ شهر مايو الماضي وبالفعل تم تسلم الأرض وجاري إنشاء 6 مشاريع داخل مركز الحسينية وتنقسم تلك المشاريع الي إنشاء موقف مطور بجزيرة سعود ومكاتب إدارية ونقط إطفاء وبالفعل تم عمل الجسات وجاري التنفيذ علي أرض الواقع.

مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها بالشرقية..ماهي؟ ومتي يتم التسليم؟

يجري الأن إنشاء عمارات بمنطقة كفر الحمام والحريري بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون بين محافظة الشرقية وصندوق الإسكان ومن المقرر الإنتهاء منها خلال شهر يوليو المقبل وسوف يتم طرح الحجز أمام المواطنين.

كما أنه تشهد مدينة الزقازيق إنشاء مول تجاري ومكاتب إدارية بمنطقة التحرير بمسطح 1021 متر ويتكون من جراج و7 أدوار متكررة علوي ونادي إجتماعي وروف بتكلفة مالية 54 مليون جنية وسوف يحدث ذلك نقلة داخل مدينة الزقازيق.

صندوق الإستثمار الأوربي..ماهي أوجه التعاون بينكم؟

صتدوق الإستثمار الأوربي بمحافظة الشرقية بقيادة المهندس حامد علي ويهدف الي رفع كفاة الأماكن بالقري الأكثر إحتياجا لمقاومة الهجرة الغير شرعية وتم تطوير قرية ميت سهيل وهمشا بقرية مشتول السوق وجاري عمل إنترلوك بقرية دهمشا بواقع 11 الف متر مربع وإنشاء عيادة الأسنان بمنطقة النحال بالزقازيق.

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