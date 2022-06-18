اليوم.. محاكمة 17 متهما في قضية مجموعة الردع الداعشية

تنظر الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، محاكمة 17 متهمًا باعتناق أفكار داعش، في قضية مجموعة الردع.

قضية “مجموعة الردع” تم تأجيلها بناء على طلب الدفاع لحضور المحامى الأصيل، والتي أحيلت إليها خلال الشهر الماضى، والمتهم فيها سبعة عشر متهما.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر كل من أشرف حسن ومحمد صبحى.

وجاء وفقا لأمر الإحالة اعتناق المتهمين أفكارًا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واعتناقهم أفكار تنظيم داعش، وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم.