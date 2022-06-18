عمرو أديب: تصدير الغاز المصري يعوض الخسارة في بعض المجالات



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الغاز المصري عوض الخسارة في بعض المجالات التي تأثرت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مردفا:"رب ضارة نافعة" .

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تصدير الغاز المسال المصري زاد بنسبة 100%، ولدينا قلاع صناعية لتسييل الغاز وإعادة تصديره للخارج".

وأكمل:" "مصر بدأت تجني ثمار استثمارات كبيرة في قطاع صناعة الغاز، وتعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال جعل لها ثقل عالمي".

وأشار إلي أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة أن تخلق لنفسها مكانًا مميزًا في سوق الغاز العالمي.