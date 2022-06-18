وزير التعليم عن فيديو مدرسة لم ينجح أحد: 700 طالب اجتازوا الامتحانات

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم سقوط جميع الطلاب في مدرسة ثانوية ونجاح 15 طالبا فقط.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الوزارة أجرت امتحانات لـ 1.3 مليون طالب، مردفا:" اشمعنى المدرسة دي.. لو فيه مشكلة في الامتحانات مش هتبقى في مدرسة واحدة".

وأكمل وزير التربية والتعليم،:" المدرسة تضم طلاب نظاميين وطلبة الخدمات، لافتا إلى أن نسبة نجاح الطلبة النظاميين 92% وطلبة الخدمات 22%.

وأشار إلي أن الخبر نُقل بطريقة تثير البلبلة.. هناك 700 طالب نجحوا في المدرسة وليس 15 كما زُعِم.