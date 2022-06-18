النيابة تنتدب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان فتاة مذبوحة داخل شقتها بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الفتاة التي عثر على جثتها مذبوحة بحى باغوص بمدينة الفيوم، لإعداد تقرير عاجل عن أسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الحادث ، وتكليف مباحث الفيوم بعمل التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار الجناة مرتكبى الحادث.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بعثور الأهالي بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم على جثة لفتاة تبلغ من العمر 26 عاما مذبوحة داخل شقتها بحى لباغوص بمدينة الفيوم.

تبين من المعاينة المبدئية التى قام بها المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان أن الجثة لفتاة تدعي آية ح م 26 سنة وجدت مذبوحة من رقبتها داخل شقتها.

وتم نقل جثة الفتاة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .