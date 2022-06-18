الزراعة: استبدال الفيكاس بأشجار مثمرة على الطرق وبعض الميادين.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطع الأشجار ليس من سياسات الوزارة، مشيرا إلي أنه يتم العمل على إجراء عملية تطوير وتجميل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب،:" لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أوصت باستبدال شجرة الفيكاس المنتشرة على الطرق وبعض الميادين.

وأوضحت،:"هذا الصنف من الأشجار منتشر بكثرة، لافتا إلي أن توصية اللجنة تتضمن استبدالها بأشجار مثمرة.

وأضاف:"لا يوجد أي قطع للأشجار لكن قد يكون هناك توسعات للنية التحتية، ونحافظ على الأشجار النادرة والتاريخية".

