متى عيد الأضحى 2022 ؟.. بعد 3 أسابيع ووقفة عرفات السبت

متى عيد الأضحى 2022 ؟، لعله سؤال الساعة، فالجميع يسأل عن موعد عيد الأضحى حيث تكثر فيه الخيرات، وتذبح فيه الأضحيات، فيأكل الفقراء، وحيث إن ذي القعدة تخطى منتصفه وانفرطت أيامه بسرعة ، بما يطرح سؤال عن متى عيد الأضحى 2022 ، فالعد التنازلي بدأ بل وتسارع كثيرًا، فجعل البحث عن متى عيد الأضحى 2022 في مصر واسع النطاق، من قبل أولئك الذين يعلقون آمال وأمنيات عدة بالأفراح عليها، وقد يبحث آخرون عن متى عيد الأضحى 2022 لمعرفة وقفة عيد الأضحى 2022 أو ما تعرف وقفة عرفات ، وتكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، حيث استجابة الدعاء وتحقق المستحيلات والرجاء في أن يرفع الله تعالى عنا الغمة في هذا اليوم المبارك.

متى عيد الأضحى 2022

متى عيد الأضحى 2022 ، أو بصيغة أخرى أول أيام عيد الأضحى ، فمن المقرر أن يكون يوم الأحد (9 يوليو) هو تاريخ عيد الأضحى 2022 ، حيث من المقرر أن تحسم دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى 2022 في مصر ، باستطلاع هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء بعد القادم 29 يونيو لعام 2022م، فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الخميس (30يونيو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويبدأ ذي الحجة يوم الجمعة (1 يوليو) ، ومن ثم يكون يوم الأحد (10 يوليو) هو أول أيام عيد الأضحى 2022 م، حيث يبدأ من مساء السبت 9 يوليو حتى مساء الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 م.

متى عيد الأضحى 2022 ، ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الأضحى 2022 في مصر ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1443 هجريًا، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء بعد القادم 29 يونيو لعام 2022م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

تاريخ عيد الأضحى 2022

تاريخ عيد الأضحى 2022 ؟، بحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الخميس (30 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتحدد تاريخ عيد الأضحى 2022 بناء على بدء شهر ذي الحجة 1443هـ، والذي يكون يوم الجمعة (1 يوليو) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وبالتالي يكون تاريخ عيد الأضحى 2022 الأحد الموافق 10 من ذي الحجة 1443هـ، و 10 يوليو 2022م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى الأربعاء 13 من ذي الحجة 1443هـ، و 13 يوليو 2022م.

متى عيد الأضحى 2022

متى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

متى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ، من المقرر أن تحدده دار الإفتاء المصرية من خلال استطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و29 من يونيه لعام 2022 ميلاديًا، وبناء عليه يتم تحديد متى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وما إذا كان يوم الخميس هو المتمم لشهر ذي القعدة أم أنه أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ، فإذا تبين أن شهر ذي القعدة ثلاون يومًا فإنه من المقرر أن يكون الجمعة الموافق الأول من يوليو 2022 هو غرة ذي الحجة وبالتالي موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة .

إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر ، تبدأ من يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوافق السبت 9 يوليو 2022، وحتى يوم الأربعاء رابع أيام العيد الموافق 13 يوليو 2022، وبهذا يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة 6 أيام بداية من الجمعة وحتى الأربعاء.

لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم

لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم ، تجتمع في عيد الأضحى المبارك عدد من الأعمال الدينية غير مناسك الحج، وقد سُمي هذا العيد بعيد الأضحى، حيث يُعرَّف العيد بأنّه كُلّ يومٍ يكون فيه اجتماع، وقِيل إنّه من العادة؛ لأنّ الناس اعتادته، وقال الأزهري إنّ العيد عند العرب يُطلَق على كُلّ شيء يتكرّر؛ سواء بالفرح، أو الحزن، وقال ابن الأعرابيّ إنّه ما يعود في كُلّ عام بفرحٍ جديد، وقال الإمام النوويّ إنّ العيد سُمِّي عيدًا؛ لأنّه يعود ويتكرّر، أو لأنّ الفرح يعود فيه، وهو من باب التفاؤل لِمَن يعود عليه العِيد؛ لأنّ العرب كانت تُسمّي القوافل عندما تخرج بالتفاؤل؛ ليتفاءلوا برجوعها سالمة، وقِيل لأنّ الله -تعالى- يعود على عباده في ذلك اليوم من كُلّ عام بكثرة الإحسان عليهم.

لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم ، ورد أن تسميته بالأضحى فهي نسبة إلى الأُضحية؛ إذ إنّ الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في هذا اليوم، حيث يُقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام، ويُوزعون لُحومها على الفقراء والمحتاجين، ويسمى أيضًا بيومِ النحر ؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه، وفيه إحياءٌ لسنة إبراهيم - عليه السلام -، بعد أنْ ذَبح الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، فقال تعالى: « إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» الآيات من 106: 110 من سورة الصافات، لِيصبح ذبح الأضحيات فيما بعد من أساسيات عيد الأضحى المبارك، التي يَقوم بها المسلمون في شتى بقاعِ الأرض لِينالواالأجر العظيم.

أعمال العشر من ذي الحجة

أعمال العشر من ذي الحجة

أعمال العشر من ذي الحجة ، هناك عباداتٌ مُستحَبّةٌ في الأيّام العَشر من ذي الحِجّة يجدر بالمسلم استغلال الأيّام العَشر من ذي الحِجّة بالعديد من العبادات، والأعمال الصالحة، يُذكَر منها: أداء شعائر الحَجّ والعُمرة، وذلك أفضل ما يُؤدّى من العبادات في ذي الحِجّة؛ إذ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).

أعمال العشر من ذي الحجة ، الصيام، ويُخَصّ منه صيام يوم عرفة، وقد ورد في فَضْل صيامه قَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ). التكبير، والتحميد، والتهليل، والذِّكر؛ فهي الأيّام المعلومات التي ورد الحضّ فيها على ذلك. التوبة، والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي.

أعمال العشر من ذي الحجة ، التقرُّب إلى الله بالصلاة، والدعاء، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكَر. الأُضحية؛ اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ ثبت أنّ أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا). الحرص على أداء صلاة العيد. أداء مختلف الأعمال الصالحة؛ من الصدقات، وقراءة القرآن، وإكرام الضيف، وصِلَة الرَّحِم، وحِفظ اللسان، وبِرّ الوالدين، والدعاء لهما، والحرص على صلاة السُّنَن الرواتب، وإدخال السرور على قلوب الآخرين، وغير ذلك من صالح الأعمال.

وقفة عيد الأضحى 2022

وقفة عيد الأضحى 2022 وهي يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريًا ، فمن المقرر لها فلكيًا أن تكون يوم السبت 9 يوليو ويكون العيد في اليوم التالي الأحد 10 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة ، وتسمى وقفة عيد الأضحى 2022 وقفة عرفات أو يوم عرفة ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، لهذا سميت وقفة عيد الأضحى 2022 بوقفة عرفات، لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

وقفة عيد الأضحى 2022

وقفة عرفات

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات.

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام. صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.

عيد الأضحى المبارك

يُعرَّف عيد الأضحى المبارك بأنّه: العيد الذي يحتفلُ به جميع المُسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقد شرعه الله -تعالى- لعباده؛ ليفرحوا بما وفّقَهم إليه من عبادة فيما سَبقه من أيّام العَشر الأُوَل من الشهر، كصيام يوم عرفة، والتكبير، والتهليل، والصدقة، وغير ذلك من العبادات، وفي عيد الأضحى المبارك تُقام أَعظم وأكبر فريضةٍ وهي فريضةُ الحج، والحجّ رُكنٌ أساسيٌ من أركان الإسلام، وهو الرّكن الخامس، ويأتي قبله يومُ عرفة؛ حيث يقف فيه المسلمون على جبل عرفات ليؤدوا بذلك الرُّكن الأساسي في الحج، ويَحتفلون في اليوم الذي يَليه بعيدِ الأضحى المبارك، حيث تَستمر مناسكُ الحج حتى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام عيد الأضحى المبارك

عدد أيام عيد الأضحى المبارك ، فقد حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للمُسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.

سنن عيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى يُسَنّ للمُسلم الإكثار من التكبير في أيّام عيد الأضحى، ويبدأ التكبير منذ صلاة فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى عصر اليوم الرابع من العيد، ويكون بأيّ صِفةٍ كانت؛ لعدم وجود نصّ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في تحديد صِفة مُعيَّنة له، وهُناك نوعان من التكبير في عيد الأضحى، بيانهما فيما يأتي:

1- التكبير المُطلَق: وهو التكبير الذي لا يتقيّد بوقتٍ مُعيَّن، إذ يجوز التكبير في الصباح والمساء، وفي أيّ وقت، وأيّ مكان، ويبدأ هذا التكبير منذ أوّل يومٍ من شهر ذي الحجّة، ويمتدُّ إلى آخر أيّام العيد.

2- التكبير المُقيَّد: وهو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، ويبدأ هذا النوع من التكبير منذ فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى آخر أيّام التشريق؛ وهو اليوم الرابع من أيام العيد.



