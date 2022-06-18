تشنج فى العضلات ووخز في الأطراف.. أعراض نقص المغنيسيوم عند النساء

تعاني بعض السيدات من أعراض للألم، والاغلبية يجهلن هذه الأعراض وهي عبارة عن نقص البوتاسيوم فى الجسم.

يعتبر نقص المعادن الأساسية في الدم من بين الأمراض التي تصيب الإنسان بصورة كبيرة، وبشكل خاص في البلدان الفقيرة وذلك بسبب سوء التغذية وعدم الالتزام بقواعد النظام الغذائي الصحي، ومن المعادن التي عادةً ما يقل تركيزها هي الحديد والصوديوم والبوتاسيوم.

كشف موقع هيلثي فى هذا المقال عن أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة.



أعراض نقص المغنيسيوم عند النساء:

أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة متعددة تظهر على المريض عند وجود نقص في عنصر المغنيسيوم، ومن بينها:

يعتبر نقص المغنيسيوم في الدم من الحالات القليلة والنادرة لذلك من الممكن أن يتم تشخيصه بصورة خاطئة من قبل الأطباء.

أكد الأطباء أن من أبرز أعراض نقص المغنيسيوم هي التعب الكبير والوهن.

وكذلك فقدان القابلية لتناول الطعام المترافقة مع الغثيان و الدوار و الاستفراغ.

وعند تفاقم حالة نقص المغنيسيوم قد يشعر المريض بخدران ووخز في الأطراف، وتشنجات في العضلات.

بالإضافة إلى حدوث خلل في النظام الطبيعي للقلب وكذلك قد يتعرض المريض لحالات التشنج التاجي للقلب الذي يترافق مع تغيرات في الشخصية.

وعلى الرغم من أن عنصر الكالسيوم و فيتامين د هما المسؤولان الرئيسيان عن صحة العظام، إلا أن البحوث الطبية أظهرت أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب بهشاشة العظام لدى النساء في الفترة التي تلي سن اليأس.

كما يتسبب نقص المغنيسيوم الحاد عند النساء الحوامل إلى ضعف نمو الجنين، وحالة ما قبل تسمم الحمل وكذلك الارتجاع.

كما يتسبب نقص المغنيسيوم المزمن إلى حالة من هشاشة العظام والعصبية المفرطة والتغير في المزاج، بالإضافة إلى حدوث أضرار في عضلة القلب.