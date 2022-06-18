بنوك الطعام.. فكرة جديدة لمكافحة التضخم في ألمانيا

كشفت قناة "سي.إن.بي.سي" العربية أن العديد من الألمان استعانوا بفكرة بنوك الطعام لتغطية نفاقتهم المعيشية وذلك مع وصول معدات التضخم في البلاد إلى مؤشرت مرتفعة للغاية.

ومنذ أيام ارتفع معدل التضخم في ألمانيا، الذي يُقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك بـ 7.9% في مايو 2022، وبذلك وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي منذ إعادة توحيد ألمانيا.

وبحسب القناة، لا يزال السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن جورج ثيل، رئيس المكتب الفدرالي للإحصاء قال إنهم يرون أيضًا ارتفاعًا في أسعار العديد من السلع الأخرى ، وخاصة المواد الغذائية".

وأضاف ثيل: "تم تسجيل معدل تضخم مرتفع مماثل آخر مرة في الإقليم السابق للجمهورية الفدرالية في شتاء 1973/1974، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط الأولى".

وفي مارس 2022، استقر معدل التضخم عند 7.3%، وفي أبريل 2022 عند 7.4%.

هذا وأفاد المكتب الفدرالي للإحصاء أيضًا أن أسعار المستهلك في مايو 2022 ارتفعت بنسبة 0.9% في أبريل 2022.