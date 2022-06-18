الصحة: اللقاحات خط الدفاع الأول ضد الإصابة بـ كورونا وارتفاع معدلات الوفيات

وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن اللقاحات هي خط الدفاع الأول والثاني والثالث ضد الإصابة الشديدة وارتفاع معدلات الوفيات، وبعد أن ثبت مدى أمان اللقاح أصبحت الجائحة جائحة الغير مطعمين، معقبًا:" لو انت عايز تبقى ممن يعانون من الجائحة يبقى خليك في صف الغير مطعمين".



و أضاف حسام عبد الغفار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن التطعيم مازال إلزاميًا لحماية صحيتك وصحة كل من تحب، متابعًا أن الاستراتيجية المتبعة حاليًا لم تعد استراتيجية صفر حالات وإنما أصبحت صفر احتياج لدخول المستشفيات وصفر وفيات .



واستطرد أن معدلات دخول المستشفيات تشهد أقل معدلات منذ بدء الجائحة وهذا أيضًا ينطبق على معدلات الوفيات ولم يعد لدينا مستشفى كاملة للعزل بل تحولت لأقسام عزل، لافتًا إلى أنه يمر عدد كبير من الايام خلال الأسبوع يكون عدد دخول المرضى لأقسام العزل صفر تقريبًا .



