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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي: فقدان الدرجات لا يعنى الفشل والدعم النفسي هام للأبناء

طلبة مدارس
طلبة مدارس

كشف الدكتور هشام رامى استاذ الطب النفسى عن روشتة نفسية لدعم التلاميذ نفسيا في حالة حصولهم على نتائج ضعيفة بالامتحانات.


وقال "رامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إن التصرف المثالى لتعامل الآباء فى حال حصول أبنائهم على نتائج ضعيفة بالامتحانات هو التحدث معهم بكل هدوء والاتفاق معهم أن الجميع يعانى من حالة حزن جماعية فى المنزل لمنح الأبناء مشاعر تعاطف ودعم وجدانى ، نفسى  ثم دراسة الأسباب التى سببت الحصول على نتائج ضعيفة.


وأضاف أن الآباء فى أحيان كثيرة يضعون توقعات كبرى لحصول أبنائهم على درجات مرتفعة فى المواد الدراسية غير مبنية على أرض الواقع دون النظر لإمكانيات وقدرات أبنائهم الدراسية والعلمية والابتعاد عن وضع توقعات غير منطقية والابتعاد عن نظرة أن فقدان درجات بسيطة لا تعنى الفشل ولكن هناك فرص لتعويض هذا الأمر فى الفصل الدراسى الثانى أو العام الدراسى التالى ، محذرا من مقارنة الآباء بأقاربهم أو زملائهم فى درجاتهم العلمية بل يجب التركيز فقط على تطوير أبنائهم والتركيز على تنمية قدراتهم لحصولهم على أعلى الدرجات .

امتحانات العام الدراسي توقعات الفصل الدراسي الثاني الطب النفسي دراسة

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