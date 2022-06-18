وكيل تعليم بورسعيد يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة ضوابط الامتحانات

عقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة فى بورسعيد ‏لمناقشة ضوابط أعمال الامتحانات.

جاء الاجتماع بحضور علاء الدسوقى مدير عام تعليم بورسعيد العام و شريف أبو هيبة مدير عام إدارة الشئون ‏المالية والإدارية و أشرف عبد المحسن مدير إدارة التعليم الثانوى ومديرى الإدارات التعليمية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان ‏المديرية.‏

رحب وكيل مديرية التربية و التعليم فى بداية الإجتماع بضيوف بورسعيد من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين خلال فترة أعمال الإمتحانات ناقلا ‏لهم تحايا الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة موضحا أن الجميع فى مهمة عمل وطنية ولابد من تضافر كل الجهود لإنجاح ‏هذه المهمة من خلال 15 لجنة إمتحانية بمعاونة اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات المركزية.‏

وناقش وكيل المديرية تفاصيل وضوابط أعمال الإمتحانات وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد قد قام بتجهيز وتعقيم ‏اللجان الإمتحانية وكذلك تجهيز إستراحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين بمستوى فندقى متميز لافتا إلى أن اللواء عادل الغضبان قد ‏وجه الأجهزة المعنية بتوفير الخبز لكل الإستراحات بالمجان إكراما لضيوف بورسعيد أثناء تلك الفترة.‏

برئاسة وكيل المديرية قيادات تعليم بورسعيد تجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة ضوابط أعمال الإمتحانات

وأوضح "والى" أن كل اللجان الإمتحانية فى بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى محاولات للغش ‏أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مشددا على عدم السماح لأى طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة مع ضرورة ضبط ‏النفس والشفافية وصولا لهدوء وإنضباط اللجان.‏

برئاسة وكيل المديرية قيادات تعليم بورسعيد تجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة ضوابط أعمال الإمتحانات

وتحدث " أبو هيبة " عن تجهيزات الإستراحات وعددها 9 إستراحات موضحا أنه تم تخصيص 6 منها للرجال و 3 للسيدات موزعة بعناية على ‏النطاق الجغرافى لكل اللجان الإمتحانية داخل وخارج المحافظة موضحا أنه جميع اللجان والإستراحات مؤمنة بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد ‏وأجهزة الدولة المعنية وهيئة الإسعاف المصرية.‏

وشرح "الدسوقى" فنيات توزيع نماذج أسئلة الإمتحانات على الطلاب وعددهم 16 طالبا وطالبة داخل كل لجنة دون إحداث تشابه بالجوار ضمانا ‏للشفافية موصيا الحضور التنبية على الملاحظين بمنع أى محاولات للغش وضبط النفس وحسن التعامل مع الطلاب وإحتواء أى مشكلة قد تطرأ أثناء ‏فترة الإمتحان والتواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية.‏