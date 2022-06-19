برلماني: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا يملف دعم الصحة النفسية للمواطنين

قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف دعم الصحة النفسية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير وتأهيل مهارات مقدمي الرعاية الصحية النفسية، بالاضافة إلى إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية.

وأوضح النائب هاني عبد الشهيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن دعوة منظمة الصحة العالمية، بلدان العالم كافة إلى زيادة استثماراتها في مجال الصحة النفسية، بعد ما أحدثته جائحة كورونا من معاناة كبيرة على هذا الصعيد، يؤكد أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن .

ونوه الدكتور هاني عبد الشهيد لدعوة الحكومة لإطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، مشيرا إلى أنه يواكب رؤية الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة بين جميع الأفراد وضمان لهم كافة الحقوق الصحية والاجتماعية.

وتطرق عبد الشهيد إلى أنه يتم العمل على تفعيل المجلس القومي للصحة النفسية، أملا في الاستفادة منه والخروج بتوصيات تنعكس على مصلحة المواطن المصري.

