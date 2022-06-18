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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء الرحيل.. ديمبلي: أنا بخير في برشلونة

ديمبلي
ديمبلي

علق الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، على الأنباء التي تشير إلى رحيله عن صفوف فريق البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب الفرنسي ديمبلي مما أثار الشكوك حول رحيله عن صفوف فريق البلوجرانا.

ديمبلي : أنا بخير في برشلونة ولا أود الرحيل

وقال ديمبلي في فيديو تم انتشاره على صفحات التواصل الإجتماعي عبر تويتر: “يؤكد من خلاله أنه مرتاح في البلوجرانا، ولايريد الرحيل ، معلقاً: “نعم، أنا بخير في برشلونة”.

ولم يشارك ديمبلي في كثير من المباريات مع فريق برشلونة المواسم الماضية منذ انتقاله عام 2017 قادماًَ من بروسيا دورتموند، بسبب تعرضه لإصابات طويلة أدت إلى غيابه فترة كبيرة عن الملاعب.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع فريق برشلونة، خلال هذا الشهر ومن حقه أن يوقع لأي نادي للإنتقال له بشكل مجاني، في الفترة القادمة.

ديمبلي برشلونة تشافي باريس أخبار الرياضة

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