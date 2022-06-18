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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدي البلد..

شيماء سيف: لم أتشاجر مع أحد وربنا يدي كل واحد على قد نيته

شيماء سيف
شيماء سيف

أكدت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لصدى البلد أنه لاصحة للأخبار المنتشرة بشأن دخولها في شجار مع  منتج فيلم مطرح مطروح أثناء التصوير أمس في  منطقة الحزام الأخضر.

قالت شيماء سيف:" انا صحيت من النوم تفاجأت بهذا الخبر ؛ واضح ان الخطة ان يطلع عليا سمعة انى بتاعة مشاكل  فحسبى الله ونعم الوكيل فى اللى بيعمل كده".

تابعت :" اللي يقول يقول وربنا فى النهاية يعطي  كل واحد على قد  نيته".


يضم فيلم مطرح مطروح عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، كريم عفيفي، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

شيماء سيف توجه رسالة ليسرا:

ووجهت شيماء سيف، من خلال البرنامج رسالة إلى الفنانة يسرا قائلة:شكرًا على كل حاجة بحبك وبعشقك  وشكرًا على التواضع والاحتواء، مهما اتكلمت مش هعرف أوصف مشاعري ناحيتك بحبك وبعشقك وبموت فيكي ومش كلام إعلام  بعد المسلسل لما خلص خلاص أنا بشكرك على كل شيء مش بس شكرًا على الاحتواء لكن على الأكل كمان كرم مش طبيعي كل يوم أروح  الأوردر الاقيهم بيقولولي  شيماء متطلبيش بريك  لأن مدام يسرا طلبتلك الأكل والاقي رقاق بسبوسة وأحس بانشكاح.

مسلسل أحلام سعيدة

ويعد مسلسل أحلام سعيدة من تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم مي كساب، إنتصار، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن فريدة وشيرين وليلى من مستويات اجتماعية مختلفة ولكن يجمعهم القدر لتبدأ بينهم الرحلة.

شيماء سيف مطرح مطروح فيلم مطرح مطروح منطقة الحزام الأخضر محمود حميدة

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