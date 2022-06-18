السعودية تعرض تجربتها في مواجهة تحديات التغير المناخي بـ منتدى الاقتصاديات

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ (MEF)، الذي دعا إليه وافتتحه الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح الجبير كلمة المملكة، التي ألقاها عبر (تقنية الفيديو) بالشكر لرئيس الولايات المتحدة على استضافة هذه القمة المهمةً، في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات التغير المناخي.

ودعا ، إلى العمل بشكل جاد على استجابة دولية مشتركة وفاعلة، وحشد جميع الجهود لمواجهتها، والأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، ودعمها لمواجهة الآثار السلبية لسياسات التغير المناخي، دون إعاقة تنميتها المستدامة

واستعرض جهود المملكة، ومبادراتها المحلية والدولية والإقليمية لمواجهة التحديات المناخية واستشعار رؤيتها 2030 لتلك التحديات من خلال جعل البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسية لها.

وأكد معاليه، استمرار اهتمام المملكة والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين لمكافحة التغير المناخي والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.