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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالبحيرة تحتفل ببدء العام الدراسي لماجستير إدارة الأعمال MBA

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

إحتفلت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة برئاسة فتحى مرسى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة  اليوم السبت ببدء العام الدراسي لماجستير إدارة الأعمال MBA باللغة الإنجليزية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  بخصم 40% وذلك اليوم بمقر الغرفة التجارية بدمنهور.

وقد صرح فتحى مرسي أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة وكلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إحدى منظمات جامعة الدول العربية .

وأنه بموجب هذا البروتوكول تقوم الأكاديمية الآن بتدريس ماجستير ادارة الأعمال MBA بمقر الغرفة التجارية بدمنهور بخصم 40% لجميع الفئات .

حيث تقوم الأكاديمية بتوفير  أعضاء هيئة التدريس وتحديد المقررات الدراسية والمواد العلمية كما يحق للدارسين التمتع بكافة الامتيازات التى تقدمها الأكاديمية كالتردد علي مكتبة الكلية وغيرها .

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