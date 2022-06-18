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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأنسب للمنتخب.. فرج عامر: كيروش اشتغل في ظروف تفشل أي مدرب بالعالم

فرج عامر
فرج عامر

تمني فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عودة كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وكتب عامر في تويتة له: "‏اعتقد أن ‎#كيروش هو أنسب مدير فني للمنتخب المصري في الفترة الحالية بلا منازع، اشتغل في ظروف تفشل أي مدرب في العالم".

 


وكشف أحمد حسام ميدو، كواليس مفاوضات حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، للعودة مجددًا إلى تدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال.

 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تم فتح خط المفاوضات مع كارلوس كيروش، وحازم إمام يعمل على مدار 8 ساعات ماضية ومتواصلة من أجل التصحيح". 

 

أضاف: "بنسبة 90% كيروش سيعود مجددًا لتدريب منتخب مصر، وإذا فشلت المفاوضات، سيكون هناك مدرب أجنبي كبير سيتولى المهمة الفنية للمنتخب الوطني".

 

وواصل: "حازم إمام فتح خط المفاوضات أيضًا مع مارك كلاتينبرج الحكم الإنجليزي لتولي منصب رئاسة لجنة التحكيم في مصر". 


واختتم حديثه قائلاً: "سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة وسيضع الاستراتيجية الخاصة بالمنتخبات".

 

 

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