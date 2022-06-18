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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أخذت مقالب كثيرة".. حسن يوسف يوضح اشتراطاته للظهور الإعلامي

صدى البلد

قال الفنان حسن يوسف، إنه لن يتعامل مع أحد في الإعلام إلا اذا كان عضوا في نقابة الصحفيين، مردفا "اخذت مقالب كثيرة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الاولي المصرية": "فيه شباب يكلمني ويقول أنا فلان من موقع كذا "أسماء مواقع غريبة كدة" وأنا بصدق ومرضاش أكسفه، فبيفضل يكلمني ويطلع في الآخر شاب ملوش علاقة بالصحافة خالص".

وأضاف: "حتى لو حد له علاقة بالصحافة بياخد الكلام ميفهموش ويكتبه من وجهة نظره، لذلك وضعت شرطًا لكل من يحدثني أن يرسل لي "كارنيه نقابة الصحفيين" عشان أعرف إنك صحفي مقيد بنقابة الصحفيين حتى أستطيع التحدث معك" وخاصة بعد الأزمة التي أثيرت ضدي مؤخرًا بعد تصريح القبلات..

وأكمل: "في ناس بتتكلم ملهاش علاقة بالصحافة خالص "بيتسلوا علينا"، ومعرفش بيجيبوا تليفوناتنا منين، واحنا بنصدق".

وكشف حقيقة تصريحه بتجميع الملاهي الليلية في مدينة واحدة، قال:" انا قولت كده من فترة  عندنا صحراء 6 أكتوبر شاسعة، ياخدوا قطعة أرض ويخصصوها للملاهي، وميبقاش فيه عمارة وبها مسجد وفي العمارة أو جنبها فيه ملهى ليلي، فاقترحت أخذهم قطعة أرض وتكون هناك مدينة للتسالي من سيرك وغيره، وليس للملاهي الليلية فقط".

حسن يوسف نقابة الصحفيين حضرة المواطن الصحفيين الصحافة

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