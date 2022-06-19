عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين في قضية ثأر السلام .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في قضية ثأر دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أسامة.ر»، 25 سنة، صاحب محل، وشقيقه «عيد»، 35 سنة، عامل بمحل زجاج، وابن شقيقه «محمد»، 18 سنة، طالب، و«اسلام.م»، 32 سنة، بدون عمل بالشروع فى قتل المجنى عليه محمد شوقى عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ثأرًا لما بدر من شقيقه بمقتل شقيق المتهمين الأول والثانى وأعدوا لهذا الغرض «أسلحة بيضاء».

ونفاذا لما وغر فى صدورهم وراجحته عقولهم وأتحدت إرادتهم عليه من نية خبيثة للخلاص من خصمهم فتوجهو إلى حيث أيقنا بمكان تواجد ضحيتهم وما أن ظفرو به حتى تناوبوا الاعتداء عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء فأحدثوا به الإصابات التى أوضحها تقرير الطب الشرعي قاصدين قتله إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجنى عليه للعلاج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء «مطواة وسكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وقال محمد شوقي، 36 سنة، صاحب حانوت تجاري في قضية ثأر دار السلام إنه على أثر ضائقة مالية ألمت به اتجه صوب حانوت العالمي راغبًا بيع هاتفه النقال فتفاجأ بالمتهمين خارجه مهللين رغبتهم في قتله ودلفوا للحانوت مكان تواجده وتناوبوا الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء قاتلة بطبيعتها محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي لمستشفى الفتح والطب الشرعي إلا أنه قد خاب رميهم المسموم بتدخل الأهالي لفض ما أتاه المتهمين من اعتداء ونقله للمستشفى وعزى قصدهم من الاعتداء قتله.

وأضاف الرائد شرطة أحمد محمود مختار، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام إن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة بباعث الثأر لصالح شقيق المتهمين الأول والثانى المتوفى في واقعة المحضر 535 لسنة 2021 جنح دار السلام على يد شقيق المجنى عليه وآخرين، وأضافت التحريات أنه حال مشاهدة المتهم الثالث للمجنى عليه داخل المحل تجمع المتهمون وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بإحداث إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

محكمة جنايات القاهرة جنايات محكمة محاكمة المتهمين محاكمة قضية ثأر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

موضوعات متعلقة

النيابة تستدعي مهندس تنظيم حي الوايلي في واقعة انهيار عقار الظاهر

بعد قليل .. الحكم على مالك شقة الزمالك وزوجته للإتجار في الأثار

اليوم.. محاكمة 17 متهما في قضية مجموعة الردع الداعشية

اليوم.. محاكمة عامل وعشيقته لقتلهما زوجها بالفيوم

اليوم .. محاكمة سائق قتل زوج شقيقته بالزاوية الحمراء

محاكمة 17 متهما بأحداث قسم العرب .. اليوم

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

ناجٍ من عقار الوايلي المنهار: نزلت أجيب عيش رجعت مالقيتش البيت| فيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 /6 /2022 والقنوات الناقلة

إبراهيم عبدالخالق: أتوقع تألق إمام عاشور ضد الأهلي

شقيق ياسمين عبد العزيز: رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

اقرأ هذة السورة وأنت ذهاب إلى العمل.. تزيد الرزق

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ