يوتيوب في مأزق بسبب تيك توك وتوقعات بانخفاض هائل في الأرباح.. تفاصيل

كشفت تقارير أن موقع الفيديو يوتيوب YouTube يفكر في تبني إستراتيجية جديدة لمواجهة النجاح الساحق لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، حيث يواجه يوتيوب نقصا في حجم الإعلانات على منصته مقارنة بتيك توك، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى دخلت فيها شركة ميتا كطرف ثالث من خلال تطبيقيها فيسبوك وإنستجرام.

وبحسب دراسة جديدة أجرتها مؤسسة MoffettNathanson للإعلام فإن تيك توك استطاع أن يسحب أكثر ربع مليار دولار من إيرادات يوتيوب بسبب نمو مشاهدة الفيديوهات القصيرة، كما مقاطع الفيديو القصيرة تقضي على نسبة المشاهدة وإنشاء مقاطع الفيديو الأطول ، مما يعني التضحية بيوتيوب.

وتتوقع MoffettNathanson أن يفقد يوتيوب 275 مليون دولار من عائدات الإعلانات المقدرة مسبقًا لهذا الربع، مع تباطؤ ملحوظ في النمو الخاص بالمستخدمين ومنشئى المحتوى، خاصة بعد دخول ميتا من خلال تطبيقات فيسبوك وإنستجرام عالم الفيديوهات القصيرة من خلال ميزة Reels .

وعلى الرغم من أن يوتيوب قد أطلق ميزة الفيديوهات القصيرة Shorts والتى حققت نجاحا كبيرا إلا أن يوتيوب لا يزال أمامه الكثير، بعد وصول ميزة سناب شات Snap Spotlight إلى ما يقدر بنحو 30 % من 612 مليون مستخدم نشط شهريًا ووصول Instagram Reels إلى 43 % .

وفقا للمؤسسة فإن المسؤولون التنفيذيون في شركة Alphabet المالكة لشركة جوجل ويوتيوب يحذرون في تقارير الأرباح الأخيرة من تراجع الأرباح بشكل ملحوظ، إلا أن هناك عدد من المحللين الذين يتوقعون زيادة استخدام ميزة Shorts بمرور الوقت.

وكان بليك تشاندلي ، رئيس الحلول التجارية العالمية في TikTok تيك توك ، قد انتقد تطبيقات فيسبوك وإنستجرام من تقليدها للتطبيق، مشيرا إلى أنها ستواجه مشكلة إذا حاولت نسخ وتقليد تيك توك ، وسينتهي بها الأمر إلى تقديم تجربة أدنى للمستخدمين والعلامات التجارية الأخرى.

وأكد تشاندلي أن تيك توك منصة ترفيهية، وليست إجتماعية كفيسبوك، و"الفارق كبير وهائل "، مضيفا أن التاريخ ليس في جانب مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة.