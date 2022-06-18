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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحات حسام موافي.. وليد هندي: الأمراض النفسية ليس لها علاقة بالتدين

الاكتئاب
الاكتئاب

أثار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، الجدل بعد أحدث تصريحاته عن الأمراض النفسية، وأن المتدين لا يصاب بها.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض المصري لا يقبل مصارحته بالمرض النفسي ويظن أنه مصاب بالجنون أو أن ذلك ناتج عن حالته الاجتماعية، لكن الحقيقة أنه ليس له علاقة بالحالة الاجتماعية، والشخص المؤمن والقريب من ربه لا يُصاب بالأمراض النفسية.

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أقل عرضة.. حسام موافي: لم أصرح بأن المتدين لا يصاب بالأمراض النفسية

وبعد الجدل المثار حوله، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بـ طب قصر العيني، إنه لم يصرح بأنه لا توجد أمراض نفسية .

وتابع حسام موافي:"  أنا قلت إن المتدين أقل عرضة للأمراض النفسية من أي فرد أخر لأن المتدين يكون راضيا ولا يصاب بقلق أو اكتئاب،  لا أنكر وجود علم الأمراض النفسية مطلقا ولم ألمح لهذا الأمر مطلقا".

وليد هندي: الأمراض النفسية ليس لها علاقة بالتدين

وعلق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن لا يوجد ما يسمى علم النفس الاسلامي، أو علم النفس المسيحي، أو علم النفس اليهودي، فالأمراض النفسية ليس لها علاقة بالدين.

وتابع، أن يوجد ما يقرب من 8 مليارات نسمة على وجه الكرة الأرضية، يوجد بينهم حوالي 4 مليارات نسمة مسلم ومسيحي، فالسؤال هنا هل يوجد من الـ 4 مليارات نسمة الآخرى لا يعاني من المرض النفسي!.

وأكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ صدى البلد، أن المرض النفسي يعاني منه الجميع ولا فرق بين متدين أو غير متدين، مشيرا إلى أن التدين لا يمنع الإصابة بالمرض النفسي.

وأشار هندي، إلى أن الوسواس القهري نوع من الأمراض النفسية، فهو الأكثر شيوعا في البيئة الشرقية والمتدينة فقط، لان المريض بالوسواس القهري له علاقه بالتفكير بالدين أكثر من اللازم.

وتابع أيضا، أن الأشخاص الأكثر تدينا، هم الذين يعانون من صور متعددة من الأمراض النفسية، مثل التحرش الجنسي والتحرش الالكتروني والتحرش بالأطفال، والوسواس القهري والخوف من الزواج.

وأضاف أنه بالرغم من أن الإسلام أمرنا بالستر، الا أن أيضا المتدينين يستخدمون السوشيال ميديا، والبعض منهم مصاب بهوس الشهرة وهذا نوع من أنواع المرض النفسي، وهذا ما يؤكد أن التدين ليس له علاقة بالأمراض النفسية.

وأكد أن معدل الاكتئاب مرتفع في الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أنه إذا كان المرض النفسي لا يصيب المتدين، فكانت السعودية هي أسعد دول العالم لأن بها الكعبة المشرفة، ولكن لا يوجد إحصائيات تفيد بذلك.

القلق من الموت 

وأفاد وليد هندي أن يوجد جزء كبير من الأشخاص يعانون من القلق من الموت، وهؤلاء الأكثر تدينا، وظهروا خلال فترة الكورونا، فالكثير كان يعاني من الخوف من المرض والخوف من الموت بسبب الجائحة، وانتشر في البيئة العربية والإسلامية، وهذا ما يؤكد أن التدين ليس له علاقه بالمرض النفسي.

الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
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