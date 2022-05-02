مشاهير هزموا أمراضهم العقلية والنفسية

عانى العديد من مشاهير العالم من الأمراض النفسية والعقلية، إلا أنهم تمكنوا من إيجاد الشجاعة الكافية للحديث عن معاناتهم مع المرض كوسيلة لإلهام الملايين حول العالم الذين يعانون في صمت.

الأمير هاري

فقد القدرة على التعبير والشعور لمدة أكثر من 20 عاما بعد وفاة والدته، وقرر هاري كسر الصور النمطية عن مشكلات الصحة العقلية وشجع الناس على عدم الخوف من قبول المشكلات وطلب المساعدة.

دواين جونسون

أُصيب دوان جونسون بصدمات عديدة وفقد حلمه بأن يكون لاعب كرة قدم محترفا، وانفصلت صديقته عنه، ولكنه بكل قوة استطاع تخطي كل ذلك ليكون اليوم من نجوم هوليوود.

ريان رينولدز

ناضل لفترة طويلة مع هجمات الغثيان والخوف قبل البرامج الحوارية والخوف من الموت.