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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تسليك في الشرايين ودعامات.. محمد الحلو: غدًا سأقوم بإجراء عملية جراحية|فيديو

محمد الحلو
محمد الحلو

كشف المطرب محمد الحلو، عن حالته الصحية قبل خضوعه لعملية جراحية غدًا، مؤكدًا أنه متواجد حالياً في مستشفى عين شمس التخصصي يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة، وغدًا سيقوم بإجراء عملية التسليك في الشرايين والدعامات .

وأضاف "محمد الحلو" في مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج “آخر النهار” على قناة النهار، أنه كان يعالج من آلام في فقرات الظهر الرابعة والخامسة ثم حدثت مشاكل صحية بسبب نسب السكر التراكمي فمر بمراحل علاج من هذه المشاكل. 

وأوضح "محمد الحلو"  أن صديقه الدكتور الجراح محمود عبد الظاهر نصحه بإجراء فحوصات على شرايين القلب، وذلك بسبب عدم قدرته على المشي أو بذل جهود، فتم اكتشاف احتياجه بشكل فوري لدعامات وعمليات تسليك في الشرايين .

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