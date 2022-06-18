مخرج فيلم فيفا عن صلاح: العمل يتناول محورًا مختلفًا عن نجمنا العالمي

قال أحمد قدري مخرج الفيلم الوثائقى "مو" أيقونة عالمية، والذى أنتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا: شرف عظيم ليا أن أكون مخرجا لأول فيلم وثائقي للأسطورة المصرية محمد صلاح، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:"خاطبتنى شركة إنتاج تابعة للفيفا منذ عام، واستعنت بـ20 شخصية ملهمة من داخل مصر وخارجها، ومنهم عمر سطوحى البلوجر المصرى، وكذلك البطلة هدية ملاك".

وأوضح أن:" الفيلم يتناول محورا مختلفا عن الكابتن محمد صلاح، فقد ركزنا على الجانب الإنساني له، وكيف أن قصته تعد إلهامًا للناس.