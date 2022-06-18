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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج فيلم فيفا عن صلاح: العمل يتناول محورًا مختلفًا عن نجمنا العالمي

صدى البلد

قال أحمد قدري مخرج  الفيلم الوثائقى "مو" أيقونة عالمية، والذى أنتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا: شرف عظيم ليا أن أكون مخرجا لأول فيلم وثائقي للأسطورة المصرية محمد صلاح، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:"خاطبتنى شركة إنتاج تابعة للفيفا منذ عام، واستعنت بـ20 شخصية ملهمة من داخل مصر وخارجها، ومنهم عمر سطوحى البلوجر المصرى، وكذلك البطلة هدية ملاك".

وأوضح أن:" الفيلم يتناول محورا مختلفا عن الكابتن محمد صلاح، فقد ركزنا على الجانب الإنساني له، وكيف أن قصته تعد إلهامًا للناس.

محمد صلاح الاتحاد الدولي لكرة القدم برنامج التاسعة المصرية كرة القدم

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