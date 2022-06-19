مخترع الواي فاي: مصر ولاده بالعقول التى طورت وأنجزت

كشف الدكتور حاتم زغلول العام المصري مخترع الواي فاي وخريج كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الاتصالات، أنه حصل على أفضل تعليم فى العالم ثم ذهب لكندا وحصل على الماجستير فى الفيزياء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" مصر ولاده بالعقول التى طورت وأنجزت فى فروع العلم حول العالم، وشركة الاتصالات طلبت منى أساعدهم فى تعريف التكنولوجيا المتبعة فى الجيل الثانى من الموبايل بعد الجيل الأول من الموبايل".

وأكمل:" درست مع زميل ليا التكنولوجيات الموجودة وتوصلنا إلى الجيل الثالث"، وأعمل باستمرار علي تقديم الأعمال والإنجازات المفيدة.



