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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبوالدهب: الأهلي ممكن يكرر 6/1 أمام الزمالك غداً .. وعمرو أديب يرد: مش هاجي البرنامج

ابوالدهب
ابوالدهب

يرى محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق قادر على تكرار مباراة 6/1 أمام الزمالك، ويرد عمرو أديب قائلاً: “لو اتكررت مش هاجي البرنامج”.

ويواجه النادي الأهلي غداً نظيره الزمالك في القمة ال124، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو الدهب في تصريحات عبر برنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر: “النادي الأهلي هيفوز على الزمالك ومن الممكن تكرار نتيجة 6/1 مرة تانية”.

وتابع: “لاعبي الزمالك ركبهم بتخبط قدام الأهلي”. ليقاطعه بشير التابعي قائلاً: “الأهلي جاي من كوكب زحل”.

بينما يرى بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الأبيض لو خسر بكرة هتكون نهاية بطولة الدوري بالنسبة له وهيخسر البطولة.

وأضاف: “الزمالك ملهوش غير فرصة واحدة وهي أنه يكسب بكرة، أما الأهلي لو خسر قادر يعوض في المباريات اللى جاية”.

وأختتم: “الأهلي هياخد الدوري، والزمالك علشان ينافس لازم يكسب بكرة، واتحاد الكرة هيكفر عن ذنبه بسبب خطاب الكاف بإهداء الأهلي بطولة الدوري".

 

 

محمود أبوالدهب الأهلى الزمالك عمرو أديب بشير التابعي

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