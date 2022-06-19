عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في القمة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، اليوم الأحد ، إلى ستاد السلام، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر ، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي We السلام.

ويستضيف ملعب الأهلي بالسلام، مباراة القمة المصرية، للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2009.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاماً.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني

في خط الوسط: عبدالله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله “نيمار”

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي وعمر السعيد وأحمد سيد زيزو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

ويسعى الأهلي لملاحقة الزمالك المتصدر من أجل استعادة قمة الدوري مجددا، تمهيدا لاستعادة لقبه الذي خسره الموسم الماضي لحساب الفارس الأبيض.

وحاول سامي قمصان، المدرب المؤقت للفريق الأحمر، تجهيز لاعبيه للقاء الزمالك، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا .

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباريات أقل، وله 3 مؤجلات أخرى أمام الجونة والمقاولون والإسماعيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم بث مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية حيث تنقل المباراة ويسبقها استديو تحليلي بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية السابقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

يدير مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة الدوري المصري طاقم تحكيم مكون من:

الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

مساعد حكم: إينيجو برييتو لوبيز دو سيران

مساعد حكم: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جرادو

حكم فار: خوسيه لويس جونزاليس

مساعد فار: دافيد خيمينيز ميديي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة القمة

ترشيحاتنا

35 بالقاهرة .. استمرار استقرار درجات الحرارة بكافة الأنحاء غدا

ترامب يحذر من اندلاع الحرب العالمية الثالثة بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا

فوائد تكرار سيد الاستغفار .. فضله وأسرار عظيمة يغفلها الكثيرين

امتحانات الثانوية العامة 2022| التعليم: الأسئلة موحدة بترتيب مختلف منعا للغش الجماعي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في القمة

الري : معدلات الأمطار على أعالي النيل خلال شهر يونيو مبشرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى وأجمل يوم في عمري.. 5 نجمات يحتفلن بتخرج أولادهن | شاهد

لإعادتهم من الموت.. شركة تجمد جثث الأثرياء مقابل ملايين الجنيهات

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

لاعبو الأهلي والزمالك السابقون : نتمنى التحلي بالروح الرياضية

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ