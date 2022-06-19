ندى موسي تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة، ندى موسي، جمهورها بأحدث إطلالاتها ونشرت مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خاضتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت موسى معلقة من خلال صورها:"لا تتوقع أن ترى تغييرًا إذا لم تقم بإجراء تغيير".

يذكر أن ندى موسي شاركت فى مسلسل "المشوار"، بطولة كل من: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وبيومى فؤاد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، ومحمود الليثي، ومحمد عبده، وكارولين خليل، وثراء جبيل، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".