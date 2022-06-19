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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف وديانج وعبدالمنعم وحامد والجزيري الأبرز.. غيابات مؤثرة في قمة الأهلي والزمالك

الأأهلي والزمالك
الأأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، اليوم الأحد، إلى ستاد السلام، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

من المقرر ، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي We السلام.

ويدخل الزمالك المباراة متربعا على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباريات أقل، وله 3 مؤجلات أخرى أمام الجونة والمقاولون والإسماعيلي.

ويسعى الأهلي لملاحقة الزمالك المتصدر من أجل استعادة قمة الدوري مجددا، تمهيدا لاستعادة لقبه الذي خسره الموسم الماضي لحساب الفارس الأبيض.

وسيدير اللقاء الحكم الإسباني، خوسيه لويس مونويرا، صاحب الـ39 عاما.

غيابات الزمالك

 يفتقد الزمالك للحارس محمد أبو جبل وطارق حامد وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي للإصابة، وسيف الدين الجزيري ورزاق سيسيه لأسباب فنية، فيما يغيب المدافع محمود علاء للإيقاف.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من، ميكسيوني، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، محمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، بالإضافة إلى عمار حمدي، وذلك للإصابات.

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