عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قادة مصر والأردن والبحرين يرحبون بقمة التعاون الخليجي في السعودية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

من جانبهما، أشاد ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلاً عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً.

وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد القادة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح  المشتركة.

 كما رحب القادة، بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الامريكية.

قادة مصر والأردن والبحرين مصر الأردن والبحرين الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

ترشيحاتنا

فتاة التيك توك.. رفض استشكال مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات

قبل انطلاق القمة 124 .. كيف واجهت المؤسسات الدينية دعوات تعصب جماهير الأهلي والزمالك؟

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر «أبشر» بالسعودية

بعد الزيادات الأخيرة.. القائمة الكاملة لسيارات شيري في مصر

الموظف أجبره على خلع تيشيرت الأهلي.. قصة طفل الإسماعيلي المثير للجدل

امتحانات الثانوية العامة 2022.. 5 أمور على أولياء الأمور والطلاب عدم تجاهلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 22 من أبناء مطروح

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

حرائق بسبب الحر تهدد سكان إسبانيا.. ورجال الإطفاء يكافحون لإخمادها |شاهد

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

فيديو

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ